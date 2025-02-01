Журова объяснила отъезд Большунова в Европу

Журова об отъезде Большунова в Европу: За Сашей там следят

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила отъезд трехкратного победителя Игр лыжника Александра Большунова в Европу для тренировок. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По ее словам, сейчас в России нет подходящих условий. «В Сибири в ближайшую неделю было -30, нельзя полноценно тренироваться. При этом в европейской части России плюс, снега нет», — заявила Журова.

Депутат добавила, что своей поездкой Большунов может немного пораздражать европейцев. «"Я еще здесь, я в хорошем состоянии". Очевидно же, за Сашей следят», — заявила Журова.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану стало известно 30 января. Его тренер Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.