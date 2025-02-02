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00:11, 2 февраля 2025Россия

2 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Оксана Чернышева (редактор)

Фото: Петров Сергей / News.ru / Globallookpress.com

2 февраля в России отмечают День Победы в Сталинградской битве, а в мире — День сурка. Православные верующие вспоминают пpeпoдoбнoгo Евфимия Вeликoгo. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 2 февраля 2025 года в России и других странах, и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фонтан «Бармалей» на Привокзальной площади в Сталинграде, 23 августа 1942 года

Фонтан «Бармалей» на Привокзальной площади в Сталинграде, 23 августа 1942 года

Фото: Эммануил Евзерихин / РИА Новости

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников и способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы.

День буквы «Ы»

«Ы» — относительно новая буква в русском алфавите. В греческой азбуке, из которой мы позаимствовали большую часть букв, она отсутствует, также как и в древнейших кириллических текстах. Почти до XIV века «Ы» не имела собственного начертания. Она записывалась как Ь (ерь) или Ъ (ер) с приписанной буквой I или И. Слитное написание и полноценный статус буквы «Ы» приобрела в более поздних текстах.

Праздники в мире

День сурка

Фото: Barry Reeger / AP

Праздник отмечают преимущественно в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Ежегодно 2 февраля множество людей из разных уголков мира наблюдают за поведением сурка, который пробуждается после долгого зимнего сна.

Согласно поверью, если зверек смело выйдет наружу, значит, весна наступит скоро, а если скроется в норке, испугавшись собственной тени — зима продлится еще шесть недель.

Всемирный день водно-болотных угодий

К водно-болотным угодьям относится широкий круг местообитаний: болота, поймы, реки и озера, приморские участки, подводные морские луга, коралловые рифы и морские акватории глубиной не более 6 метров при отливе, а также некоторые водные объекты, созданные человеком. Они занимают не более 10 процентов поверхности суши, но в водно-болотных угодьях обитает почти половина всех видов флоры и фауны.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 февраля

  • День ежа;
  • День ездовых собак;
  • День отказа от ненужных отношений;
  • Всемирный день гавайской гитары.

Какой церковный праздник сегодня

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Евфимия Вeликoгo

Фото: Public domain / Wikipedia

Евфимий Великий наряду с Антонием, Макарием и Пахомием, также прозванными Великими, считается столпом пустынножительства и одним из основателей монашеского общежития. Имея множество последователей, он основал посреди пустыни монастырь, где после кончины захоронили мощи преподобного. Предание гласит, что даже перейдя в Царствие Небесное, Евфимий совершал чудеса, как при жизни.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 февраля

  • Кaтoличecкoe Cpeтeниe Гocпoднe.

Приметы на 2 февраля

На Руси 2 февраля называли «Ефимьев день», или «Ефимий зимний», так как в это время обычно начиналось похолодание.

  • Когда кошка скребет пол, или куры беспокойно машут хвостами — к сильным ветрам со снегом;
  • Ветер воет в трубе — плачет душа усопшего. Буря срывает крыши — почившие предки гневаются;
  • В полдень светит солнце — лето будет дождливым. Дует сильный ветер — весь год будет влажным.

Кто родился 2 февраля

Валерий Чкалов (1904-1938)

Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости

Советский летчик-испытатель. В 1937 году Чкалов совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США). Значение этого события было велико как с точки зрения летного дела, так и с позиции развития советско-американских отношений: после Октябрьской революции США долгое время отказывались признавать молодое советское государство.

Шакира (48 лет)

Одна из самых известных латиноамериканских певиц, добившаяся успеха к началу 2000-х на испаноязычном и англоязычном музыкальных рынках. Автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. В своем творчестве Шакира сочетает элементы поп-музыки и рок-н-ролла, а также латиноамериканские и арабские мотивы.

Кто еще родился 2 февраля

  • Михаил Фрунзе (1885-1925) — революционер и военачальник Красной армии;
  • Валерий Карпин (56 лет) — российский тренер по футболу;
  • Анастасия Давыдова (42 года) — российская синхронистка и тренер;
  • Жерар Пике (38 лет) — испанский футболист;
  • Юлия Михальчик (40 лет) — российская певица.

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