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14:32, 3 февраля 2025Мир

Глава МИД Польши призвал США к достижению мира через силу

Глава МИД Польши Сикорский призвал США к партнерству и миру через силу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Чтобы противостоять авторитарной оси в лице России, Ирана, КНДР и Китая, США и Европа должны нуждаться друг в друге больше, а не меньше. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в статье для The New York Times (NYT).

По словам министра, в 2025 году у европейских стран будет много недоброжелателей. «Наши противники хотят, чтобы мы были раздроблены, страдали от экономических разногласий и не могли руководить», — отметил он, призвав США идти как друзья и союзники по пути партнерства и достижения мира через силу.

Ранее Сикорский задумался о международной роли США после просмотра кино «День независимости» про вторжение инопланетян на Землю. Он заметил, что по сюжету фильма американцы первые предложили нанести ответный удар по инопланетянам.

Министр пояснил, что в 1990-х все жили в однополярном мире, где страны ждали от Вашингтона решений по кризисным вопросам. «Тридцать лет спустя те, кто обращается к Вашингтону в поисках лидерства, могут делать это с меньшей уверенностью», — заключил польский министр.

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