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11:08, 3 февраля 2025Мир

Глава МИД Польши посмотрел блокбастер про инопланетян и задумался о роли США

NYT: Глава МИД Польши Сикорский задумался о роли США после кино про инопланетян
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский задумался о международной роли США после просмотра кино «День независимости» про вторжение инопланетян на Землю. Об этом член правительства рассказал в интервью газете The New York Times.

Сикорский заметил, что по сюжету фильма американцы первые предложили нанести ответный удар по инопланетянам. «Эта сцена отражает дух времени. В середине 1990-х мы жили в однополярном мире, в котором Соединенные Штаты были единственной неоспоримой мировой державой», — отметил он, добавив, что в тот период все страны ждали от Вашингтона решений по кризисным вопросам.

«Тридцать лет спустя те, кто обращается к Вашингтону в поисках лидерства, могут делать это с меньшей уверенностью», — добавил польский министр.

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