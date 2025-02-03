NYT: Глава МИД Польши Сикорский задумался о роли США после кино про инопланетян

Глава МИД Польши Радослав Сикорский задумался о международной роли США после просмотра кино «День независимости» про вторжение инопланетян на Землю. Об этом член правительства рассказал в интервью газете The New York Times.

Сикорский заметил, что по сюжету фильма американцы первые предложили нанести ответный удар по инопланетянам. «Эта сцена отражает дух времени. В середине 1990-х мы жили в однополярном мире, в котором Соединенные Штаты были единственной неоспоримой мировой державой», — отметил он, добавив, что в тот период все страны ждали от Вашингтона решений по кризисным вопросам.

«Тридцать лет спустя те, кто обращается к Вашингтону в поисках лидерства, могут делать это с меньшей уверенностью», — добавил польский министр.

