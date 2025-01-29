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00:30, 29 января 2025Из жизни

Американский военный рассказал о беседе с огорченным богомолом из космоса

Подполковник армии США рассказал о похищении двухметровым инопланетным богомолом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toshiyuki Aizawa / Reuters

Подполковник армии США в отставке рассказал, как был похищен инопланетянином, похожим на огромного богомола. Об этом пишет Daily Star.

Бывший «зеленый берет» Джон Блитч уверен, что был похищен пришельцами из космоса, однако не сказал, когда именно и при каких обстоятельствах это произошло. «Это было существо ростом за два метра, похожее на богомола. Оно было огорчено и отчитывало меня. Оно вошло в дверь и стояло надо мной, а я был напуган и как бы заморожен. Я лежал в кровати и не мог пошевелиться», — поделился воспоминаниям военный.

По его словам, пришелец объяснял, что человеческое тело — это всего лишь машина, которую душа занимает в текущей жизни. «Мы собираемся залезть под капот и отрегулировать карбюратор. Мы можем заменить пару деталей, но не способны украсть вас. Мы не можем украсть вашу душу или сознание. Так что перестань кричать и корчиться и дай нам делать свою работу», — передал Блитч смысл послания, которое передал ему двухметровый инопланетный богомол.

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После этого пришелец якобы впился подполковнику в щеку своими клешнями, однако позже никаких травм там не обнаружилось. Блитч уверен: ложное воспоминание ему вживил пришелец, чтобы показать, что может случиться, если тот не перестанет мешать проведению процедуры.

Кроме того, Блитч заявил, что верит в рассказанную ветераном ВВС США Джейком Барбером историю о специальной правительственной программе по захвату кораблей пришельцев. Барбер ранее заявил, что в качестве пилота вертолета якобы участвовал в эвакуации некоего инопланетного объекта яйцевидной формы.

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