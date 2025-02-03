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04:00, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Парень рассказал об одном туалетном инциденте и поселил в пользователях сети новый страх

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: West-Somewhere3669 / Reddit

Пользователь Reddit с ником West-Somewhere3669 рассказал на портале об одном туалетном инциденте, который произошел с ним. Комментаторы признались, что публикация парня вселила в них новый страх.

Автор прикрепил к посту фотографию унитаза, под ободком которого сидел паук с длинными тонкими лапами. «Я сел и через 10 секунд почувствовал легкое щекотание. Встал и увидел это», — подписал он снимок.

«Думаю, паук сейчас чувствует себя неловко», «Новый страх разблокирован», «Знаешь, моя жизнь была бы намного лучше, если ты это не опубликовал», «Ну, это хотя бы не крыса и не змея», «Придется теперь сжечь туалет», — поиронизировали комментаторы. Некоторые из них признались, что всегда смотрят на унитаз или смывают, прежде чем сесть на него.

Ранее парень показал на Reddit находку, которую он сделал у себя дома. Комментаторы посоветовали рассказчику сообщить об увиденном хозяину дома, чтобы избежать опасных для здоровья последствий.

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