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04:01, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Парень показал необычную находку в недавно купленном доме и напугал пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Weird / Reddit

Пользователь Reddit с ником bendersfembot показал на портале необычную находку, которую он сделал в своем новом доме. Комментаторы признались, что увиденное напугало их.

Автор поста опубликовал фотографию дыры в полу, которую он увидел в подвале дома. В дыре парень смог разглядеть скамейку, находящуюся под водой.

«Будьте осторожны: стоячая вода может стать средой для размножения болезнетворных бактерий!», «Не спускайтесь туда без защитного костюма. В любой воде, которую долго никто не трогал, обязательно живет что-то ужасное», «Кошмарно, что там может быть так много воды», «Что бы в итоге вы ни сделали, не трогайте воду», — написали испуганные пользователи.

Комментаторы посоветовали автору публикации сообщить о проблеме риэлтору или хозяину дома, так как вода в подвале может быть опасна и для конструкции самого здания. Парня также призвали вызвать сантехника и устранить проблему, из-за которой в дыре скапливается вода.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как менял дверную ручку в доме и обнаружил неприятный сюрприз от предыдущего владельца. Автор публикации признался, что у него чуть не случился сердечный приступ.

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