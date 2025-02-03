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12:02, 3 февраля 2025Мир

Ушедший из жизни 100-летний бывший президент США получил «Грэмми»

Бывший президент США Джимми Картер получил посмертную премию «Грэмми»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carolyn Kaster / AP

Экс-президент США Джимми Картер, ушедший из жизни в декабре 2024 года в возрасте 100 лет, получил посмертную премию «Грэмми». Об этом сообщает Fox News.

Бывший американский лидер был номинирован на церемонии 2025 года в категории аудиокниг, рассказов и повествовательных записей за «Последние воскресенья на равнинах: празднование столетия» — записей его уроков воскресной школы, прочитанные в баптистской церкви Маранафа в Джорджии.

На альбоме, состоящем из десяти треков народных песен и уроков Картера, также представлены музыканты Дариус Рукер, Ли Энн Раймс и Джон Батист.

39-й президент США Джимми Картер скончался 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет в американском городе Плейнс, штат Джорджия. Он руководил страной с 1977 по 1981 год и прославился как президент-миротворец. В срок его президентства были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом. Картер стал первым президентом США, который дожил до 100-го дня рождения.

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