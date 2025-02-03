Перебравшийся в Россию боец ВСУ выложил трек чеченского певца-боевика Муцураева. До этого он публиковал видео с голосом Гитлера

Вернувшийся в Чечню бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Хусейн Джамбетов (человек с таким именем и фамилией фигурирует в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал трек бывшего чеченского сепаратиста Тимура Муцураева в своем Telegram-канале.

Бывший украинский боец не сопроводил публикацию каким-либо комментарием. Опубликованная песня — «О, сын Адама». Несмотря на то, что большинство произведений Муцураева в России запрещены из-за экстремистских призывов, эта композиция таких призывов не содержит.

Джамбетов, как и Муцураев, участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне, а после — сражался на стороне ВСУ во время спецоперации. По возвращении в Чечню избежал наказания и начал карьеру блогера

После возвращения в РФ Джамбетов публиковал в соцсетях видео с голосом Гитлера

За неделю до Нового года Джамбетов опубликовал в своем Telegram короткий ролик с наложенным голосом Адольфа Гитлера.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На кадрах бывший украинский военнослужащий стоит с громкоговорителем в руке в неустановленном городе, за ним — человек с флагом Ичкерии (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). Вместо оригинальной звуковой дорожки слышна речь Гитлера.

Вместо Бандеры стал Свободой

Джамбетов стал известен после того, как признался в расправе над сослуживцами во время участия в боевых действиях на стороне Украины. Сам военный тогда был в составе 57-й мотопехотной бригады ВСУ, расправу он устроить в населенном пункте Тошковка Луганской народной республики в конце марта 2022 года. Как он объяснил, украинские военнослужащие «посягнули на чеченскую честь, чеченскую кровь».

По возвращении в Чечню Джамбетов стал фигурировать в роликах главы республики Рамзана Кадырова — его приняли на родине после того, как он рассказал о расправе над «посягнувшими на чеченскую честь» военными. В частности, он попросил прощения у главы Чечни и чеченского народа.

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

«Он вернулся и попросил у людей прощения за свои ложные представления о свободе и совершенные ошибки. Как бы там ни было, уже хорошо, если даже один человек до скончания своего века осознал, что заблуждался. Таково мое мнение», — писал о нем Кадыров.

Летом 2023 года, после встречи с Кадыровым, экс-военнослужащий сменил позывной с Бандеры на Свободу (по-чеченски — Маршо). Telegram-канал WarGonzo, позже выпустивший большое интервью с Джамбетовым, называл его «боевиком-перебежчиком».

Кадыров выразил готовность поддержать бывших ичкерийских боевиков при одном условии

Спустя полгода после возвращения Джамбетова на родину глава Чечни пообещал помочь вернуться в регион бывшим ичкерийским боевикам и организовать им поддержку адвокатов. Для этого, по его словам, бывшие сепаратисты должны отказаться от экстремистских взглядов.

«Те, кто желает вернуться домой, могут написать заявление. Если на них имеется уголовное дело, мы сможем нанять для них адвоката и помочь им с этой проблемой», — говорил он.