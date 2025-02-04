Минобороны Индии подписало контракт с Россией по закупке вооружений

Минобороны Индии подписало контракт с Россией по закупке крылатых ракет

Минобороны Индии подписало контракт с Россией по закупке противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает газета The Economic Times.

«Сегодня Министерство обороны подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии министра обороны Шри Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Эти ракеты значительно увеличат боевые возможности подводного флота», — приводит издание слова индийского оборонного ведомства.

9 декабря стало известно, что Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации передаст Военно-морским силам (ВМС) Индии фрегат Tushil проекта 11356. Фрегаты проекта 11356 строят с 1999 года. Уже построили три корабля для Военно-морского флота России и шесть — для ВМС Индии. Еще четыре фрегата строят для нужд индийского флота. Эти корабли могут нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos.