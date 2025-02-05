В Германии оценили готовность ввести войска в Гренландию

Представитель Минобороны Йеннинг: Германия готова к военной миссии в Гренландии

Германия и ее Вооруженные силы (бундесвер) готовы к военной миссии в Гренландии, где царит арктический климат. Об этом заявила официальный представитель оборонного ведомства Натали Йеннинг, передает Reuters.

«Мы не хотим делать никаких спекуляций. Но что я могу сказать в этом контексте, так это то, что в целом у нас, как у бундесвера, есть соответствующие возможности, которые, конечно, могут быть использованы и в этом арктическом регионе», — рассказала официальный представитель Минобороны.

При этом Йеннинг отказалась как-либо комментировать заявления президента США Дональда Трампа о планах присоединить остров, который контролируется Данией.

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) на встрече 3 ноября пообещали Дании защитить Гренландию на фоне обещаний американского лидера присоединить арктический остров. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам Североатлантического альянса обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск военного контингента.