В РФС оценили позицию УЕФА по возвращению России

Генсек РФС Митрофанов выразил надежду, что Россия вернется на турниры в 2025-м

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению России на международные турниры. Его слова приводит «Советский спорт».

Митрофанов выразил надежду на то, что российские клубы и сборные смогут вернуться на международную арену в 2025 году. «Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется», — подчеркнул он.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили к жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года.