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21:16, 5 февраля 2025Ценности

Жену Канье Уэста заметили на прогулке без трусов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Папарацци заметили жену американского рэпера Канье Уэста, австралийского дизайнера Бьянку Цензори на прогулке в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует The Sun.

Известно, что уличные фотографы запечатлели Цензори и ее супруга, когда они направлялись на ужин в ресторан. Так, избранница музыканта предстала перед камерами в серебристых остроносых туфлях, белой спортивной куртке и прозрачных колготках, отказавшись при этом от трусов. Также на ней были черные солнцезащитные очки.

Рэпер, в свою очередь, предпочел широкие джинсы, худи и куртку. Кроме того, он надел кроссовки и солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что журналисты раскрыли детали жизни Бьянки Цензори до брака с Канье Уэстом. Бывшие однокурсники дизайнера из Баптистской гимназии Кэри рассказали, что на самом деле «она постоянно крутилась в компаниях богатых детей из частных школ».

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