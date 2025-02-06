Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Фабиан Марожан
Роттердам
ЦСКА
3:4
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
1:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:10, 7 февраля 2025Спорт

Бивол назвал цель на реванш с Бетербиевым

Бивол: В реванше с Бетербиевым не могу оставить судьям никаких сомнений
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал цель на реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит The Ring.

Спортсмен заявил, что должен стать намного лучше. «Не могу оставить судьям никаких сомнений. Я должен быть превосходным», — рассказал Бивол.

В январе Бетербиев высказался о предстоящем реванше с Биволом, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Каждый раунд может стать сюрпризом. В первом бою Бивол действовал хорошо», — заявил он.

12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Показалось, прорыв, но это было ложное чувство». Российские войска отбили восемь волн атак ВСУ в Курской области

      Россиянин рассказал о растущем недовольстве на Бали из-за туристов из РФ

      Дело о теракте в «Крокусе» рассмотрит московский военный суд

      Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

      Российские силы ПВО стали эффективнее противостоять Storm Shadow и ATACMS

      Россиян начали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличные

      На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

      Звезда сериала «Папины дочки» снялась топлес для журнала

      В Курской области заявили о подготовке проекта восстановления приграничья

      В США пожаловались на 70 процентов плохо читающих и считающих выпускников школ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше