Бивол назвал цель на реванш с Бетербиевым

Бивол: В реванше с Бетербиевым не могу оставить судьям никаких сомнений

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал цель на реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит The Ring.

Спортсмен заявил, что должен стать намного лучше. «Не могу оставить судьям никаких сомнений. Я должен быть превосходным», — рассказал Бивол.

В январе Бетербиев высказался о предстоящем реванше с Биволом, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Каждый раунд может стать сюрпризом. В первом бою Бивол действовал хорошо», — заявил он.

12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.