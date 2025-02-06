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14:20, 6 февраля 2025Мир

На Западе призвали Трампа понять истинное положение Зеленского

Макгрегор: Трамп должен понять, что Зеленский не представляет украинцев
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен понять, что Владимир Зеленский не представляет интересы всех украинцев. Об этом написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X.

«По всем признакам Зеленский — марионетка Вашингтона. Он не представляет волю украинского народа. Будем надеяться, что Трамп это поймет», — отметил военный аналитик.

Ранее Макгрегор заявил, что Трамп может получить войну с Россией из-за спецпосланника по Украине Кита Келлога. По его мнению, «генерал Келлог и люди вокруг него» поддерживают продолжение вражды между Москвой и Вашингтоном. При этом сам военный аналитик подчеркнул, что Россия является влиятельной державой, с которой лучше найти точки соприкосновения, чем идти на эскалацию напряженности.

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