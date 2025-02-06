Названы главные цели новой попытки наступления ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук назвал демонстрацией попытку наступления ВСУ под Курском

Цель новой попытки наступления Вооруженных сил Украины в Курской области — захватить хотя бы несколько километров и продемонстрировать сохраняющуюся способность к наступательным действиям, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«В наступлении приняли участие порядка 400 человек, задействована тяжелая техника. Но что такое 400 человек? Это усиленная группа, которая выполняет чисто демонстрационные задачи, — считает полковник. — Президент Украины Владимир Зеленский пытается доказать, что он воюющий президент, президент, способный решать проблемы».

Курская область, по мнению Матвийчука, важна для Зеленского с политической точки зрения, контроль над ней — демонстрация способности ВСУ одерживать победы на поле боя.

«Но это чистая демонстрация и бессмысленные людские жертвы. Украина уже потеряла огромные территории в Курской области, и теперь они хотят захватить хоть несколько километров, чтобы показать, что могут решать проблемы наступлением», — заключил военный эксперт.

Ранее появились кадры наступления ВСУ в Курской области. В колонне под Курском, предположительно, около 400 человек. Также задействована тяжелая техника.