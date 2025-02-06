Россиянка захотела снять квартиру и лишилась десятков тысяч рублей

В Обинске мошенники украли у арендатора квартиры 30 тыс. рублей

Жительница Обинска захотела арендовать квартиру через один известный сайт и попалась на уловку мошенников. Об этом пишет издание «МК».

Россиянка откликнулась на объявление и встретилась с собственницей квартиры. Она передала женщине 30 тысяч рублей в качестве арендной платы, после чего стала ждать возможности заселиться. Однако после получения суммы хозяйка отказывалась отдавать ключи от квартиры под различными предлогами.

«Сначала рассказывая, что предыдущие жильцы никак не могут съехать, затем ссылалась на то, что не успела навести порядок в квартире, называя новую дату», — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

После арендатор выяснила, что собственница сама проживает в квартире и не планировала ее сдавать. Она обратилась в полицию. Против мошенницы завели уголовное дело.