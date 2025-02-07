Подросток из Финляндии незаконно пересек границу России

В Санкт-Петербург доставили сбежавшего через границу РФ с Финляндией подростка

Сбежавшего из Финляндии в Россию подростка доставили в социальное учреждение в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что юноша здоров и уже общался с матерью по телефону. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексей Буцайло.

Нарушение границы было замечено 31 января. Подросток пересек границу в районе Кархусуо в Иматре. Отмечается, что несовершеннолетнему грозит штраф или тюремное заключение.

Также раннее сообщалось, что финские власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без необходимых документов. Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что ситуация на восточной границе пока без изменений.

Посол РФ Павел Кузнецов заявлял, что Финляндия в 2026 году получит истребители F-35, которые способны нести ядерное оружие.

