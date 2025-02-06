Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

Yle: подросток из Финляндии один незаконно пересек российскую границу

Финский подросток пересек границу между Россией и Финляндией. Несовершеннолетний до сих пор находится на российской стороне, заявила телерадиокомпания Yle.

Нарушение границы было зафиксировано 31 января пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии. Уточняется, что подросток пересек границу в районе Кархусуо в Иматре. Он путешествовал один, его задержали российские власти.

«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними. Они очень обеспокоены», – сказал лейтенант пограничной охраны Матти Рантанен.

Несовершеннолетнему грозит штраф или тюремное заключение. Власти ожидают, что Россия вернет подростка по запросу. Министерство иностранных дел Финляндии и полиция уже знают о случившемся.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не может открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без необходимых документов.