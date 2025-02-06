Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:04, 6 февраля 2025Путешествия

Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

Yle: подросток из Финляндии один незаконно пересек российскую границу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Финский подросток пересек границу между Россией и Финляндией. Несовершеннолетний до сих пор находится на российской стороне, заявила телерадиокомпания Yle.

Нарушение границы было зафиксировано 31 января пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии. Уточняется, что подросток пересек границу в районе Кархусуо в Иматре. Он путешествовал один, его задержали российские власти.

«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними. Они очень обеспокоены», – сказал лейтенант пограничной охраны Матти Рантанен.

Несовершеннолетнему грозит штраф или тюремное заключение. Власти ожидают, что Россия вернет подростка по запросу. Министерство иностранных дел Финляндии и полиция уже знают о случившемся.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не может открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без необходимых документов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

      Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше