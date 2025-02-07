СК заинтересовался угрозами главреду российского информагентства

Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз главреду агентства «Регнум»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там обратили внимание на сообщения, что Марине Ахмедовой «поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей». Глава СК поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Сама Ахметова в своем Telegram-канале предположила, что стала жертвой угроз со стороны одной из закавказских диаспор, а также украинских спецслужб.