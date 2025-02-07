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21:21, 7 февраля 2025Силовые структуры

СК заинтересовался угрозами главреду российского информагентства

Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз главреду агентства «Регнум»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там обратили внимание на сообщения, что Марине Ахмедовой «поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей». Глава СК поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Сама Ахметова в своем Telegram-канале предположила, что стала жертвой угроз со стороны одной из закавказских диаспор, а также украинских спецслужб.

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