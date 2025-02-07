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17:52, 7 февраля 2025Россия

Стихийный мемориал на месте гибели белгородских медиков в ДТП с военными сняли на видео

В Белгороде на месте гибели медиков в ДТП с военными появился стихийный мемориал
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Белгороде на месте гибели медиков скорой помощи в ДТП с военными на джипе BMW X7 появился стихийный мемориал. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах, снятых местными жителями, видно фотографии фельдшеров Ольги Любимовой и Марины Паровышник, установленные на стене здания, в которую после столкновения с иномаркой отлетел автомобиль экстренной службы. Рядом со снимками стоит маленькая копия машины скорой помощи, свечи и цветы, которые несут горожане.

Ранее главврач станции скорой помощи, где работали медики, рассказал, что у женщин остались дети.

Смертельное столкновение BMW X7 со скорой помощью произошло в ночь на 7 февраля. В джипе находились трое военных. Кто из них был за рулем, достоверно неизвестно. По разным данным, транспортным средством управлял либо тренер по ММА, которому принадлежит автомобиль, либо его знакомый. Помимо двух погибших фельдшеров, в ДТП пострадали все трое находившихся в иномарке мужчины и водитель машины экстренной службы.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как BMW мчится по автодороге с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину скорой помощи.

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