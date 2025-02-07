Появились подробности о погибших в ДТП с военными на джипе белгородских медиках

Главврач ССМП Белгородской области Жиров: У погибших в ДТП медиков остались дети

У фельдшеров скорой помощи Ольги Любимовой и Марины Паровышник, погибших в ДТП с военными на джипе BMW X7, остались дети. Подробности о медиках рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи (ССМП) Белгородской области Алексей Жиров в соцсети «ВКонтакте».

«Мы потеряли истинных друзей, единомышленников и соратников. Лишились матерей дочь Ольги Сергеевны и два сына Марины Александровны», — написал он.

Врач подчеркнул, что погибшие фельдшеры останутся примером преданности своей профессии. Он также добавил, что весь коллектив ССМП Белгородской области готов оказать помощь родным и близким женщин.

Ранее в сети появилось видео с моментом смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль мчится с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину экстренной службы.

О столкновении BMW X7 со скорой помощью в Белгороде стало известно 7 февраля. Как выяснилось, в джипе находились трое военных, одному из которых принадлежит автомобиль. Кто из них был за рулем, достоверно не известно. По разным данным, транспортным средством управлял либо тренер по ММА, либо его знакомый. Помимо Двух погибших фельдшеров, в ДТП пострадали все трое находившихся в иномарки мужчины и водитель машины экстренной службы.

