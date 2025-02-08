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03:21, 8 февраля 2025Мир

Приход Трампа привел к перегрузке телефонных линий в Конгрессе США

NYT: Конгресс США столкнулся с перегрузкой телефонных линий из-за прихода Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jim Bourg / Reuters

Телефонная связь в Конгрессе США находится на пределе из-за большого количества звонков с приходом на пост президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников.

«За три недели, прошедшие с тех пор, как президент Трамп вступил в должность и предоставил [главе департамента эффективности государственного управления (DOGE)] Илону Маску полную свободу действий в федеральном правительстве, миллионы звонков поступили членам Конгресса, что привело к сбоям в работе системы», — говорится в материале.

Как рассказала демократ из штата Вермонт Бекки Балинт, ей пришлось назначить по меньшей мере шестерых дополнительных сотрудников, чтобы справиться с непрекращающимся потоком звонков. По данным издания, телефонные линии «загружены до предела». Отмечается, что это является ярким отражением того, что политическая система достигла критической точки.

Ранее Дональд Трамп установил рекорд по количеству указов за первые дни президентства. Менее чем за две недели он подписал 38 указов.

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