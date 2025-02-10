Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:09, 10 февраля 2025Силовые структуры

Адвокат рассказал о реакции дочери на новость о расправе над бывшим мэром и его женой

Адвокат Карномазов: дочь Тархова находится в тяжелом психологическом состоянии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Тархов

Виктор Тархов. Фото: Евгений Гладков / Коммерсантъ

Новости о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым с его женой и причастности к преступлению их внучки Екатерины повергли в тяжелое психологическое состояние дочь Людмилу Тархову, отбывающую семилетнее наказание за вымогательство. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Андрей Карномазов.

По его словам, женщина переживает и не понимает происходящего. Людмила пока не решила, какой придерживаться позиции в рамках расследования дела в отношении ее дочери Екатерины — внучки экс-мэра Тархова.

Людмилу Тархову в декабре 2022 года приговорили к семи годам заключения за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.

Следственный комитет России предъявил Екатерине Тарховой (Бельской) обвинение в расправе над родственниками. Мотивом преступления считается личная неприязнь.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедом и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение обработано химическим раствором щелочи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

      Названы самые опасные для печени алкогольные напитки

      Хайди Клум показала сросшиеся брови на фото школьных времен

      Россиянин совершил поджог на ж/д по заданию СБУ и получил 20,5 лет колонии

      «Лукойлу» разрешили разработку месторождений в Египте

      Раскрыты детали задержания внучки бывшего мэра Самары Тархова

      Су-57Э совершил первый полет на Aero India 2025

      Адвокат рассказал о реакции дочери на новость о расправе над бывшим мэром и его женой

      В российском городе провалилась земля

      В России заблокировали сайт BestChange

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше