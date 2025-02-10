Адвокат рассказал о реакции дочери на новость о расправе над бывшим мэром и его женой

Адвокат Карномазов: дочь Тархова находится в тяжелом психологическом состоянии

Новости о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым с его женой и причастности к преступлению их внучки Екатерины повергли в тяжелое психологическое состояние дочь Людмилу Тархову, отбывающую семилетнее наказание за вымогательство. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Андрей Карномазов.

По его словам, женщина переживает и не понимает происходящего. Людмила пока не решила, какой придерживаться позиции в рамках расследования дела в отношении ее дочери Екатерины — внучки экс-мэра Тархова.

Людмилу Тархову в декабре 2022 года приговорили к семи годам заключения за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.

Следственный комитет России предъявил Екатерине Тарховой (Бельской) обвинение в расправе над родственниками. Мотивом преступления считается личная неприязнь.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедом и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение обработано химическим раствором щелочи.