Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 10 февраля 2025Россия

«Ау, чиновники». Российские бойцы с оружием в руках призвали запретить аборты

Бойцы ВС РФ с оружием в руках призвали чиновников запретить аборты
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение, в котором выступили против абортов.

На кадрах группа российских бойцов с автоматами в руках обещает «спросить с врачей», делающих аборты, — мужчины считают такое медицинское вмешательство расправой над младенцами. Также военные сообщили о планах обратиться к тем, кто продает таблетки для прерывания беременности.

«Ау, чиновники, прекращайте», — обратился один из солдат к властям и призвал их прекратить практику абортов.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Госдуме раскритиковали предложение о полном запрете абортов в одном регионе

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты — даже в частных клиниках. Это одно из самых радикальных заявлений российских политиков на данную тему, которая активно обсуждается с 2023 года. Однако его идея вызвала критику. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая негативно отреагировала на идею запрета абортов в одном конкретном регионе и предположила, что в таком случае россиянки будут ездить в другие регионы. В качестве примера подобной инициативы она напомнила о запрете алкоголя в Якутии.

Я думаю, что поедут в соседние регионы. В Якутии в некоторых районах есть полный запрет продажи алкоголя. Поэтому можно поехать в другой район и купить бутылку чего-то. Было бы желание, поедут и в другой регион. Кроме запретов на любые ограничения, мы должны с коэффициентом три давать возможности

Татьяна Буцкая депутат Госдумы

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина также ответила на инициативу Филимонова критикой. Она подчеркнула, что не выступает против идеи в целом, но выразила мнение о том, что поддержка рождаемости в регионе должна выражаться не в запрете прерывания беременности, а в обеспечении россиян всем необходимым — доступным жильем для многодетных семей и рабочими местами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о запрете абортов в Вологодской области, назвав его некорректным.

Я не могу ничего комментировать. Там только совещание запланировано, а вы хотите, чтобы мы комментировали. Не считаю корректным такой вопрос

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Вологодскому губернатору напомнили о негативном опыте СССР

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что меры, подобные тем, что предлагает вологодский глава, приводят к печальным последствиям, поскольку «от абортов невозможно избавиться». «Их делали и будут делать всегда», — сказала она.

«Люди в федеральном Минздраве, да и в местных минздравах наверняка имеют голову на плечах и знают историю Советского Союза, когда с 1936 по 1955 год были запрещены аборты. И к чему это привело? Был очень незначительный всплеск рождаемости, но могут ли те дети, которые родились вынужденно, под влиянием ограничений со стороны государства, быть счастливыми и здоровыми?» — высказалась эксперт, предупредив правительство Вологодской области о риске распространения подпольных абортов, которые представляют серьезную опасность для жизни и здоровья женщины.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Группа российских медиков поддержала запрет абортов

Тем временем группа российских медиков в открытых письмах высказалась в поддержку запрета абортов в частных клиниках и призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия. Так, профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков считает, что «новый человеческий организм не может считаться частью тела матери». По его мнению, аборт на любом сроке является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.

Материалы по теме:
Налог на бездетность в России: могут ли ввести и для чего он нужен
Налог на бездетность в России:могут ли ввести и для чего он нужен
25 октября 2024
В России вступает в силу запрет «пропаганды чайлдфри». Кому теперь грозят миллионные штрафы и за что именно?
В России вступает в силу запрет «пропаганды чайлдфри».Кому теперь грозят миллионные штрафы и за что именно?
4 декабря 2024

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин также заявил, что эмбрион с самого момента зачатия представляет собой живое существо. По его мнению, законодательное право на его рождение также будет способствовать формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом. Советский и российский врач-пульмонолог Александр Чучалин убежден, что «во избежание демографической катастрофы в стране необходимы кардинальные меры для повышения рождаемости».

Ранее священник РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его словам, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться, «возможно, великий человек».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский Су-57Э совершил первый полет в Индии. Истребитель вызвал «большой интерес»

      «Газпром» сообщил о перестановках в руководстве

      Трамп разместил слова Путина о «встающей у ног хозяина» Европе

      Российская пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном и попалась

      В МИД оценили готовность России к дальнейшему обострению отношений с ЕС

      Военкор раскрыл подробности гибели остановившего грузинскую колонну в 2008 году солдата

      Привлекательность Су-57 для Индии объяснили

      Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в наряде за 700 тысяч рублей

      Опасность теплой бесснежной зимы для урожая оценили

      Российского футболиста могут посадить в тюрьму за массовую драку с фанатами в Греции. Что известно о конфликте?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше