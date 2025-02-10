Бойцы ВС РФ с оружием в руках призвали чиновников запретить аборты

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение, в котором выступили против абортов.

На кадрах группа российских бойцов с автоматами в руках обещает «спросить с врачей», делающих аборты, — мужчины считают такое медицинское вмешательство расправой над младенцами. Также военные сообщили о планах обратиться к тем, кто продает таблетки для прерывания беременности.

«Ау, чиновники, прекращайте», — обратился один из солдат к властям и призвал их прекратить практику абортов.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Госдуме раскритиковали предложение о полном запрете абортов в одном регионе

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты — даже в частных клиниках. Это одно из самых радикальных заявлений российских политиков на данную тему, которая активно обсуждается с 2023 года. Однако его идея вызвала критику. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая негативно отреагировала на идею запрета абортов в одном конкретном регионе и предположила, что в таком случае россиянки будут ездить в другие регионы. В качестве примера подобной инициативы она напомнила о запрете алкоголя в Якутии.

Я думаю, что поедут в соседние регионы. В Якутии в некоторых районах есть полный запрет продажи алкоголя. Поэтому можно поехать в другой район и купить бутылку чего-то. Было бы желание, поедут и в другой регион. Кроме запретов на любые ограничения, мы должны с коэффициентом три давать возможности Татьяна Буцкая депутат Госдумы

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина также ответила на инициативу Филимонова критикой. Она подчеркнула, что не выступает против идеи в целом, но выразила мнение о том, что поддержка рождаемости в регионе должна выражаться не в запрете прерывания беременности, а в обеспечении россиян всем необходимым — доступным жильем для многодетных семей и рабочими местами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о запрете абортов в Вологодской области, назвав его некорректным.

Я не могу ничего комментировать. Там только совещание запланировано, а вы хотите, чтобы мы комментировали. Не считаю корректным такой вопрос Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Вологодскому губернатору напомнили о негативном опыте СССР

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что меры, подобные тем, что предлагает вологодский глава, приводят к печальным последствиям, поскольку «от абортов невозможно избавиться». «Их делали и будут делать всегда», — сказала она.

«Люди в федеральном Минздраве, да и в местных минздравах наверняка имеют голову на плечах и знают историю Советского Союза, когда с 1936 по 1955 год были запрещены аборты. И к чему это привело? Был очень незначительный всплеск рождаемости, но могут ли те дети, которые родились вынужденно, под влиянием ограничений со стороны государства, быть счастливыми и здоровыми?» — высказалась эксперт, предупредив правительство Вологодской области о риске распространения подпольных абортов, которые представляют серьезную опасность для жизни и здоровья женщины.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Группа российских медиков поддержала запрет абортов

Тем временем группа российских медиков в открытых письмах высказалась в поддержку запрета абортов в частных клиниках и призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия. Так, профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков считает, что «новый человеческий организм не может считаться частью тела матери». По его мнению, аборт на любом сроке является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин также заявил, что эмбрион с самого момента зачатия представляет собой живое существо. По его мнению, законодательное право на его рождение также будет способствовать формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом. Советский и российский врач-пульмонолог Александр Чучалин убежден, что «во избежание демографической катастрофы в стране необходимы кардинальные меры для повышения рождаемости».

Ранее священник РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его словам, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться, «возможно, великий человек».