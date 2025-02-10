Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
4:0
Завершен
Динамо М
Winline Зимний Кубок РПЛ|За 5-е место
ЦСКА
1:2
Завершен
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|За 3-е место
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Фиорентина
Италия — Серия А|24-й тур
Донкастер Роверс
Сегодня
22:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Кубок Англии|1/16 финала
Мальорка
Сегодня
23:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|23-й тур
21:41, 10 февраля 2025Спорт

Отец Большунова объяснил участие сына в международной гонке в Италии

Отец Большунова об участии сына в гонке в Италии: Старт лучше любой тренировки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова объяснил участие сына в международной гонке в Италии. Его слова приводит ODDS.ru.

«Старт всегда лучше любой тренировки, так что это пойдет только на пользу», — заявил отец спортсмена. Он добавил, что в Италии совершенно другие условия, атмосфера, обстановка, так что это должно дать только положительный эффект.

Об участии Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно ранее 10 февраля. Россиянин выступит на дистанции 30 километров.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану сообщалось 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      В Херсоне вновь прогремели взрывы

      В Финляндии допустили открытие нового фронта против России

      МИД Финляндии вызвал российского посла

      Зеленский отреагировал на слухи о разговоре Путина и Трампа

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в откровенной спортивной форме

      Такер Карлсон назвал конфликт на Украине «убивающим Америку»

      Полет Су-57 на выставке Aero India сняли на видео

      Отец Большунова объяснил участие сына в международной гонке в Италии

      Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше