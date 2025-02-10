Отец Большунова объяснил участие сына в международной гонке в Италии

Отец Большунова об участии сына в гонке в Италии: Старт лучше любой тренировки

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова объяснил участие сына в международной гонке в Италии. Его слова приводит ODDS.ru.

«Старт всегда лучше любой тренировки, так что это пойдет только на пользу», — заявил отец спортсмена. Он добавил, что в Италии совершенно другие условия, атмосфера, обстановка, так что это должно дать только положительный эффект.

Об участии Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно ранее 10 февраля. Россиянин выступит на дистанции 30 километров.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану сообщалось 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.