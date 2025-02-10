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11:59, 10 февраля 2025Экономика

Пулковская таможня проиграла суд сети магазинов

«Деловой Петербург»: Пулковская таможня проиграла суд сети «Лемана Про»
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Суд обязал Пулковскую таможню вернуть сети магазинов «Лемана Про» 711 миллионов рублей, которые та ранее уплатила. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».

По его данным 13-й Арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал необоснованными претензии таможенников, которые считали, что компания заплатила меньший объем таможенных платежей, чем следовало.

Отмечается, что суд отменил решение прежней инстанции, которая отказала компании в обжаловании штрафа.

Весной 2023 года сообщалось, что ретейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») решил передать свои магазины местному менеджменту. Тогда же представители компании заверили, что эти перемены никак не скажутся на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияют на работу сотрудников. Ретейлер пообещал сохранить все рабочие места и продолжит работать в обычном режиме.

Летом 2024 года менеджмент «Леруа Мерлен» начал менять вывески гипермаркетов.

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