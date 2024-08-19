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12:32, 19 августа 2024Экономика

Вывески «Леруа Мерлен» начали менять в России

РБК: на гипермаркете «Леруа Мерлен» в Мытищах сменили вывеску

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Ранее заявивший о ребрендинге менеджмент «Леруа Мерлен» приступил к смене вывесок гипермаркетов, сообщает РБК. По данным журналистов агентства, Новое название — «Лемана ПРО» — появилось на первом магазине сети, открывшемся в подмосковных Мытищах 20 лет назад.

По данным журналистов, до конца года планируется осуществить такой же процесс в более чем 50 гипермаркетов сети, а полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году. Отмечается, что он также предполагает замену униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.

В 2023 году французский владелец бренда Leroy Merlin передал операционное управление компанией в России местному менеджменту. В начале лета текущего года стало известно, что ее название поменяют на «Лемана Про».

В 111 магазинах сети в России и одном в Казахстане сейчас работают более 45 тысяч сотрудников. В марте 2022 года в Leroy Merlin заявили, что планируют продолжить работу в стране вне зависимости от ситуации на Украине.

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      Дмитрий Воронин
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