InPoland: Украинцы начали массово покидать Польшу из-за условий для жизни

Украинские беженцы начали активно покидать Польшу. Как сообщает польский портал inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Eurostat), такая миграция становится все более массовой.

«В целом наблюдается тенденция к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в западную и южную части континента», — уточнили авторы публикации.

Украинцы переезжают из Польши в соседнюю страну

Отмечается, что украинцы чаще всего выбирают для дальнейшей жизни Германию. Основные причины переезда туда — более высокие зарплаты, расширенные социальные гарантии и лучшее медицинское обслуживание.

Помимо этого, роль в возникновении новой волны миграции сыграли ужесточение условий доступа к соцпрограммам в Польше, изменения в системе образования и экономические факторы. В материале отмечается, что для европейских стран это сигнал к необходимости пересмотра стратегий интеграции и поддержки беженцев в долгосрочной перспективе.

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Согласно отчету Евростата, к концу 2024 года в Германии находилось более 1,14 миллиона украинских граждан со статусом временной защиты. Это составляет 27,2 процента от общего числа таких статусов в ЕС. В Польше же количество украинских беженцев сократилось до 983 880 человек — тогда как в 2022 году их было свыше 1,3 миллиона. Чехия заняла третье место по числу принятых украинцев — там зарегистрировано 379 тысяч человек.

В Польше сокращают помощь украинцам

В Польше неоднократно поднималась тема помощи приехавшим украинцам, а также обсуждалось их влияние на экономику страны. Некоторые местные политики выступали с предложениями ограничить поддержку беженцев. Еще в конце 2022 года польское правительство приняло решение обязать украинцев, проживающих в предоставленном жилье более 120 дней, оплачивать 50 процентов стоимости проживания и питания, но не более 40 злотых (около 10 евро) в день.

Комментируя такие инициативы, политолог и доцент кафедры политического анализа МГУ Александр Коньков заявил, что страны ЕС изначально рассчитывали на краткосрочную помощь Украине. Также он полагает, что на решения польских властей возможны разные эмоциональные реакции среди украинцев, вплоть до протестов. В то же время, по его мнению, они не смогут повлиять на правительство страны, поскольку не участвуют в выборах.

В январе громкое заявление сделал кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он предложил отменить детские пособия для безработных украинцев. На данный момент беженцы могут получать выплаты по программе «800+», предусматривающей 800 злотых (около 190 евро) на каждого ребенка ежемесячно. По мнению Тшасковского, такие пособия должны полагаться только тем украинцам, которые официально работают и платят налоги. Политик предупредил, что Польша не должна повторять ошибки западноевропейских стран, превращаясь в государство, привлекательное лишь для получения соцпомощи.

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В Польше растет напряженность из-за украинских беженцев

Тем временем, в польском обществе нарастают напряженность и недовольство в отношении беженцев. Кандидат в президенты от националистической коалиции «Конфедерация свободы и независимости» Славомир Менцен заявил, что украинцы становятся все более требовательными, а польские власти не могут с этим справиться. Он также раскритиковал польских политиков за их чрезмерную мягкость на международной арене.

Украинцы становятся все более наглыми. Они получили от Польши много денег и военной помощи. Но Киев не только не демонстрирует никакой благодарности, но еще и откровенно нас игнорирует Славомир Менцен кандидат в президенты Польши

Украинцы, в свою очередь, тоже высказывают претензии. Журналистка Алена Бабакова в интервью New Voice пожаловалась на холодное отношение поляков к беженцам. По ее словам, местные жители рассматривают их исключительно как временных гостей и не способствуют их интеграции в общество.

Она добавила, что украинские женщины с детьми, прожившие в Польше более двух лет и полностью адаптировавшиеся, по-прежнему воспринимаются как чужие. При этом, если они начинают заявлять о своих правах, это расценивается как неблагодарность, заключила Бабакова.

Кроме того, польские СМИ сообщают о росте конфликтов между местными жителями и украинцами. По словам активистки Натальи Панченко, в стране усиливается враждебность, что может привести к актам насилия, включая поджоги магазинов и жилых домов.