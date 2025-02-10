В Словакии отклонили заявление проукраинских активистов против премьера

Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинской организации по Фицо

Генеральная прокуратура Словакии отклонила заявление, поданное проукраинской организацией против премьер-министра страны Роберта Фицо из-за его визита в Россию. Об этом сообщает издание Denník N.

«Генпрокуратура отклонила заявление на Роберта Фицо за его встречу с [президентом России Владимиром] Путиным», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, прокурор постановил, что поданное заявление находится вне уголовно-правовой сферы и носит политический характер. Касательно встречи Фицо и Путина, прокурор отметил, что ее предметом «был разговор, то есть обмен мнениями и взглядами, которые касаются вопросов обеспечения поставок газа из России».

Заявление было подано в декабре 2024 года и содержало просьбу проверить решения словацкого премьера в вопросе отношений с Россией. В частности, в организации выразили недовольство поездкой Фицо в Москву для встречи с российским лидером 22 декабря.

Ранее Фицо назвал визит в Москву реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию республики.