Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:56, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

В США допустили возможность смены Зеленского на более удобную для Трампа фигуру

CNN: Залужный может стать более удобным для Трампа политиком, чем Зеленский
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для президента США Дональда Трампа при заключении мира, чем нынешний глава Украины Владимир Зеленский, пишет корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

В статье утверждается, что последние разговоры о выборах на Украине в случае остановки огня вызвали «неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского». Зеленский больше не является «непреодолимой фигурой», отмечает CNN.

«Прекращение огня может обеспечить (...) шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа, договориться о более широкой сделке. Залужный мог бы обеспечить лояльность вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой», – отмечается в материале.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Европейский инвестиционный банк выделил Украине 2 миллиарда долларов

      Лавров назвал одну из важнейших задач России

      В США допустили возможность смены Зеленского на более удобную для Трампа фигуру

      Третьяк назвал способ добиться допуска сборной России на чемпионат мира-2026

      В Германии назвали главное условие установления мира на Украине

      Сербия заявила об ожидании серьезных проблем при решении вопроса санкций против NIS

      Лавров порассуждал об интересах России

      В Финляндии допустили открытие нового фронта против России

      МИД Финляндии вызвал российского посла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше