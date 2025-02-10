В США допустили возможность смены Зеленского на более удобную для Трампа фигуру

CNN: Залужный может стать более удобным для Трампа политиком, чем Зеленский

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для президента США Дональда Трампа при заключении мира, чем нынешний глава Украины Владимир Зеленский, пишет корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

В статье утверждается, что последние разговоры о выборах на Украине в случае остановки огня вызвали «неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского». Зеленский больше не является «непреодолимой фигурой», отмечает CNN.

«Прекращение огня может обеспечить (...) шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа, договориться о более широкой сделке. Залужный мог бы обеспечить лояльность вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой», – отмечается в материале.