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14:51, 10 февраля 2025Россия

Вооруженные бойцы СВО со словами «ау, чиновники» обратились с призывом к властям

Вооруженные бойцы СВО призвали чиновников выступить против абортов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение, в котором выступили против абортов. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах группа вооруженных автоматами мужчин обещает «спросить» с врачей, проводящих аборты — бойцы считают этот расправой над младенцами.

«Ау, чиновники», — обратился один из солдат к властям и призвал их прекратить практику абортов.

Ранее в Вологодской области захотели полностью запретить аборты – до этого ряд российских регионов ограничил проведение абортов, однако это касалось только частных клиник. «Мы будем в этом месяце (…) вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — сказал вологодский губернатор Георгий Филимонов.

ЖЗЛ
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