Вяльбе оценила участие Большунова в международной гонке в Италии

Вяльбе поддержала решение Большунова выступить в международной гонке в Италии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила участие Александра Большунова в международной гонке в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер поддержала решение спортсмена и отметила, что другие россияне не будут участвовать в гонке. «Основная задача Большунова — подготовка к чемпионату страны. У него есть возможность поучаствовать в соревнованиях, это хорошо», — заявила Вяльбе.

Об участии Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно ранее 10 февраля. Россиянин выступит на дистанции 30 километров.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану сообщалось 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.