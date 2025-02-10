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15:03, 10 февраля 2025Культура

Звезда «Подольских курсантов» обнаружил тело мужчины у своего дома

Актер Марк Вдовин обнаружил у двери своей квартиры тело неизвестного мужчины
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Звезда фильма «Подольские курсанты» Марк Вдовин нашел тело неизвестного мужчины рядом с дверью своей квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, молодому человеку по имени Игорь было 28 лет, проживал на территории Московской области. По предварительным данным, причиной трагедии стали наркотические средства. Обнаружив тело, Вдовин сразу же позвонил в полицию.

Ранее стала известна причина смерти актера Олега Стриженова. Актер скончался от последствий ишемического инсульта.

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