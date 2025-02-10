Звезда «Подольских курсантов» обнаружил тело мужчины у своего дома

Актер Марк Вдовин обнаружил у двери своей квартиры тело неизвестного мужчины

Звезда фильма «Подольские курсанты» Марк Вдовин нашел тело неизвестного мужчины рядом с дверью своей квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, молодому человеку по имени Игорь было 28 лет, проживал на территории Московской области. По предварительным данным, причиной трагедии стали наркотические средства. Обнаружив тело, Вдовин сразу же позвонил в полицию.

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