Американский самолет пересек границу России в рамках обмена

Пассажирский самолет Gulfstream C-37B ВВС США пересек границу России

Американский пассажирский самолет Gulfstream C-37B пересек границу России и вошел в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что до этого самолет военно-воздушных сил (ВВС) США вылетел с авиабазы Кэмп-Спрингс. После он приземлился в Роттердаме, а затем направился в Россию.

Отмечается, что самолет прилетел в РФ в рамках сделки по обмену пленными. Неизвестного американца передадут по обмену на освобожденного россиянина Александра Винника.

Ранее стало известно, что Винника отправили в Россию самолетом из Турции. Адвокат Винника Аркадий Бух подчеркнул, что его прибытие в аэропорт Москвы ожидается в ближайшие несколько часов.