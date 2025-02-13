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22:17, 13 февраля 2025Мир

Американский самолет пересек границу России в рамках обмена

Пассажирский самолет Gulfstream C-37B ВВС США пересек границу России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Американский пассажирский самолет Gulfstream C-37B пересек границу России и вошел в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что до этого самолет военно-воздушных сил (ВВС) США вылетел с авиабазы Кэмп-Спрингс. После он приземлился в Роттердаме, а затем направился в Россию.

Отмечается, что самолет прилетел в РФ в рамках сделки по обмену пленными. Неизвестного американца передадут по обмену на освобожденного россиянина Александра Винника.

Ранее стало известно, что Винника отправили в Россию самолетом из Турции. Адвокат Винника Аркадий Бух подчеркнул, что его прибытие в аэропорт Москвы ожидается в ближайшие несколько часов.

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