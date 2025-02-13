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15:39, 13 февраля 2025Россия

В России директор психдиспансера заставлял пациентов бесплатно работать на своем участке

В Биробиджане директор психдиспансера заставлял пациентов бесплатно работать
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Биробиджан Еврейской автономной области директор психдиспансера три года заставлял пациентов бесплатно работать на своем участке. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, мужчина заведовал психоневрологическим интернатом более пяти лет.

13 февраля руководителя учреждения задержали по подозрению в превышении полномочий. Сотрудники правоохранительных органов разузнали, что с 2022-го по 2024-й годы он заставлял недееспособных граждан работать на строительном участке. Там пациенты возводили ему дачу.

У руководителя начали проводить обыски. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Бурятии возбудили уголовное дело в отношении директора управления эксплуатации административных зданий мэрии Улан-Удэ.

ЖЗЛ
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