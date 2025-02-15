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21:21, 15 февраля 2025Спорт

Олимпийский чемпион отказался верить в чистоту спорта после решения по первой ракетке мира

Олимпийский чемпион Вавринка отказался верить в чистоту спорта из-за Синнера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Станислас Вавринка

Станислас Вавринка. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема и олимпийский чемпион Станислас Вавринка на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Бывший спортсмен отказался верить в чистоту спорта после решения по первой ракетке мира.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.

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