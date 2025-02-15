В Кремле отреагировали на опровержение Вэнсом публикации об отправке войск США на Украину

Кремль принял к сведению опровержение Вэнсом публикации о войсках США на Украине

В Кремле отреагировали на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal (WSJ) исказила его ответ на вопрос о возможности отправки американских военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий ТАСС.

«Да, приняли к сведению», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как ранее писала WSJ, Вэнс в интервью изданию сказал, что вариант отправки военных США на Украину «остается на рассмотрении» у Вашингтона на случай, если Москва откажется урегулировать конфликт «добросовестным образом».

После этого Песков заявил о намерении Кремля получить разъяснения о словах американского вице-президента страны по поводу упомянутых «военных рычагов» воздействия. Спустя несколько часов уже сам Вэнс высказался о ситуации, назвав искажение журналистами его комментария «абсурдным, но неудивительным», поскольку, по его словам, пресса годами настаивала на размещении американских военных за рубежом без необходимости.

В субботу СМИ в США продолжили обсуждать перспективы отправки армии на Украину — по данным собеседников NBC News, в администрации американского президента дали понять Киеву, что в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий и получения прав на владение половиной редкоземельных минералов страны готовы разместить на ее территории войска ради охраны этих ресурсов.