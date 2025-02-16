Большунов сравнил ночную гонку в Италии с Олимпийскими играми

Лыжник Большунов заявил, что ночная гонка в Италии сравнима с Олимпиадой

Российский лыжник Александр Большунов сравнил ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии с Олимпийскими играми. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это сравнимо с Олимпийскими играми, многие писали, смотрели. Приходят сообщения, что в Москве где‑то на баннерах это есть. Прикольно. Такого давно не было. Такое бывает только после Олимпийских игр», — рассказал Большунов. Спортсмен заявил, что его поддерживали, в том числе местные жители, с самого старта и до финиша. Он отметил, что из-за длительного отстранения болельщики во всем мире ждут россиян.

Россиянин выиграл гонку на 30 километров классическим стилем, несмотря на то, что у него выключился фонарь. Это первые международные соревнования для Большунова за последние три года.

Изначально в протоколе участников соревнований у Больушнова был российский флаг. Однако за несколько часов до старта гонки его убрали.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.