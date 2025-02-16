Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
6:2
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
2:2
3-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хозяева
Сегодня
17:00 (Мск)
Гости
Единая лига ВТБ — Матч Звёзд|Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Гавр
Сегодня
19:15 (Мск)
Ницца
Франция — Лига 1|22-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
09:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Дубай (ж)
16:13, 16 февраля 2025Спорт

Большунов сравнил ночную гонку в Италии с Олимпийскими играми

Лыжник Большунов заявил, что ночная гонка в Италии сравнима с Олимпиадой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российский лыжник Александр Большунов сравнил ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии с Олимпийскими играми. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это сравнимо с Олимпийскими играми, многие писали, смотрели. Приходят сообщения, что в Москве где‑то на баннерах это есть. Прикольно. Такого давно не было. Такое бывает только после Олимпийских игр», — рассказал Большунов. Спортсмен заявил, что его поддерживали, в том числе местные жители, с самого старта и до финиша. Он отметил, что из-за длительного отстранения болельщики во всем мире ждут россиян.

Россиянин выиграл гонку на 30 километров классическим стилем, несмотря на то, что у него выключился фонарь. Это первые международные соревнования для Большунова за последние три года.

Изначально в протоколе участников соревнований у Больушнова был российский флаг. Однако за несколько часов до старта гонки его убрали.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины заблокировали в Европе. Что об этом известно?

      Трамп поддержит судебное преследование принца Гарри в США из-за лжи о наркотиках

      В Польше высказались о размещении вооруженных сил страны на Украине

      Большунов сравнил ночную гонку в Италии с Олимпийскими играми

      Стало известно о превышающем запасы Британии количестве Javelin у России

      Премьер Польши резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции

      В России перечислили страны с территориальными претензиями к Украине

      Маск отреагировал на рождение 13-го ребенка словом «ого»

      Появилась карта интересующих США украинских полезных ископаемых

      Украинского баскетболиста сняли с поезда и забрали в ТЦК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше