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11:41, 15 февраля 2025Спорт

Большунов рассказал о погасшем фонаре на ночной гонке в Италии

Российский лыжник Большунов рассказал о погасшем фонаре на ночной гонке в Италии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что во время ночной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии у него погас фонарь. Его слова приводит «Матч ТВ».

Большунов поделился, что сам сделал себе фонарь и использовал самый экономный режим. «Думаю, что на спуске включу дальний свет, а он взял и потух. Если честно, очень сильно тогда переживал, потому что понимал, что ребята все останавливаются, хотя у них хорошие фонари. То есть они боятся ехать со спуска, а я выехал вперед, включаю дальний, а он у меня не работает», — смеясь, рассказал он.

Россиянин выиграл гонку на 30 километров классическим стилем. Это первые международные соревнования для Большунова за последние три года.

Изначально в протоколе участников соревнований у Больушнова был российский флаг. Однако за несколько часов до старта гонки его убрали.

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