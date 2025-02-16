Грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины заблокировали в Европе. Что об этом известно?

Рабочие в Лаврио заблокировали грузовики с сотнями тонн тротила для Украины

Рабочий центр Лаврио организовал акцию протеста в местном порту, заблокировав движение 18 грузовиков, которые транспортировали 350 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте на завод EAS («Греческие оборонные системы»).

Представители центра выразили возмущение тем, что столь опасный груз перемещается по городским улицам и жилым районам без соответствующей охраны и мер безопасности, подвергая жителей серьезному риску.

По имеющимся данным, взрывчатые вещества предназначены для хранения на открытой территории завода, где из них будут производить 155-миллиметровые боеприпасы, поставляемые на Украину. Производство этих снарядов осуществляется заводом EAS в сотрудничестве с чешским предприятием. Это, считают в Рабочем центре, происходит в рамках участия Греции под руководством правительства в международном военном конфликте и поддержки украинского режима.

Инцидент вызвал возмущение местных депутатов

Как сообщил член Совета директоров ЕП Лаврио Бальзамос Сириго, под давлением протестующих часть груза решено вернуть на судно, а дальнейшая транспортировка будет производиться в ночное время, когда все предприятия и магазины в городе закрыты. Кроме того, после вмешательства представителей Центра труда, правоохранительные органы начали расследование по факту того, что пять грузовиков уже покинули порт, направившись к заводу без соблюдения необходимых мер безопасности.

В связи с этим инцидентом Танасис Пафилис, представляющий Коммунистическую партию Греции (КПГ) в парламенте, связался с министром по защите граждан Михалисом Хрисохоидисом. Он резко осудил перевозку взрывчатых материалов без надлежащей охраны, полицейского сопровождения и других необходимых мер предосторожности.

А муниципальный советник Лаврио Яннис Ананиадис («Народный митинг») также выразил обеспокоенность, указав, что номера на грузовиках, перевозящих тротил, были намеренно скрыты, что делает всю операцию фактически незаконной.

«За несколько дней до двухлетней годовщины трагедии в Темпи власти перевозят 350 тонн тротила без какой-либо защиты и собираются хранить его под открытым небом!» — возмутились в Рабочем центре. Там добавили, что эти боеприпасы подвергают смертельному риску сотни работников завода, а также жителей Восточной Аттики.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Греции, возможно, произошла из-за взрыва легковоспламеняющейся жидкости, которую перевозили нелегально

Трагедия в Темпи, о которой идет речь, произошла два года назад. В ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года на севере Греции столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины — Салоники и грузовой состав. В результате аварии не выжило 57 человек, десятки людей пострадали, в основном студенты, ехавшие на учебу. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории Греции. После произошедшего в стране прошли акции протеста, а министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку.

Железнодорожные работники утверждали, что на данном участке не функционировали системы безопасности и светофоры. Оппозиция же заявляла, что причиной столь высокой смертности стал взрыв легковоспламеняющейся жидкости, которую грузовой состав перевозил нелегально.

Кроме того, оппозиционные силы обвиняют власти в затягивании объективного расследования трагедии, укрывании бывшего министра транспорта и других чиновников от ответственности, а также в том, что вскоре после аварии место катастрофы засыпали землей, что, по их мнению, было попыткой скрыть улики. В объединении родственников жертв трагедии требуют « немедленного расследования взрыва незаконного химического груза и пожара, в результате которого заживо сгорели люди».

В настоящее время расследование трагедии в Темпи продолжается: заслушиваются свидетели и изучаются новые доказательства.