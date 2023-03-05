В Афинах на митинге начались столкновения с полицией

CNN: на митинге в Афинах из-за крушения двух поездов начались массовые беспорядки

В воскресенье, 5 марта, на центральной афинской площади Синтагма у стен парламента Греции состоялся масштабный митинг из-за крушения двух поездов, во время мероприятия начались массовые беспорядки. Об этом сообщает CNN.

Группа неизвестных людей в масках напала на полицейских, забрасывая их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время столкновений толпа кричала лозунги «позор» и «убийцы» в адрес полицейских. В ответ на провокации полиция прибегла к применению химикатов и светошумовых гранат.

Крупные акции протеста прошли в Афинах и 4 марта. Собравшиеся скандировали: «Это преступление не будет забыто, мы станем голосом всех погибших».

Речь идет о трагедии, случившейся 1 марта, когда грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи. По информации пожарной службы Греции, в результате столкновения погибли 57 человек.

После произошедшего в среду, 1 марта, в отставку подал министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис. «Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы», — заявил он.

