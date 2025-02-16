Роднина высказалась о работе спортсменов в Госдуме

Роднина не увидела плохого в том, что спортсмены становятся депутатами

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о работе спортсменов в политических структурах. Ее слова приводит Sport24.

«У нас что, есть табу на спортсменов? Почему депутаты-учителя и депутаты-журналисты — нормально, а спортсмены — нет?» — задалась Роднина вопросами. Она отметила, что не слышала критики в адрес работающих в Госдуме спортсменов, добавив, что каждую неделю встречается со своими избирателями.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов назвал глупостью критику присутствия спортсменов в Госдуме. «Для нашей страны спорт является государственной политикой», — подчеркнул он.

В 2023-м заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила работу спортсменов в Госдуме. По словам специалиста, она ее не ощущает.