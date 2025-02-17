Звезда «Аквамена» впервые вышел на красную дорожку с новой возлюбленной

Актер Джейсон Момоа впервые вышел на красную дорожку с актрисой Адрией Архоной

Звезда «Аквамена» актер Джейсон Момоа впервые вышел на красную ковровую дорожку с новой возлюбленной, актрисой Адрией Архоной. Об этом пишет People.

Возлюбленные стали гостями мероприятия, приуроченного к 50-летию популярного американского телешоу Saturday Night Live. Отмечается, что Момоа и Архона держались за руки и позировали фотографам, широко улыбаясь.

В мае 2024 года стало известно о первом после развода романе звезды «Аквамена».

В январе прошлого года Лиза Боне решила подать на развод с Джейсоном Момоа после 18 лет брака. В качестве причины развода указывались «непримиримые разногласия».

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.