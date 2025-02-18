Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

Bloomberg: Отсутствие Украины на переговорах усилило опасения по поводу мира

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, на которых стороны обсудили в том числе и украинский конфликт. После переговоров, которые длились 4,5 часа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. О том, как на переговоры в Саудовской Аравии отреагировали мировые СМИ, — в материале «Ленты.ру».

Bloomberg: Отсутствие Украины усилило опасения по поводу заключения мира

Агентство Bloomberg заявило, что переговоры в Эр-Рияде состоялись почти через неделю после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в котором американский лидер заявил об изменении позиции страны относительно украинского конфликта. При этом на встрече в Саудовской Аравии представителей украинской стороны не было, подчеркнуло издание.

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Это усилило опасения по поводу быстрого заключения соглашения между двумя державами. Киев же и европейские союзники США при этом могут остаться в стороне Агентство Bloomberg

Издание также подчеркнуло, что Трамп отказался от политики своего предшественника Джо Байдена, которая заключалась в отказе контактировать с Россией без участия Киева. Кроме того, при Трампе страна изменила позиции относительно обещаний принять Украину в НАТО. «Хотя сомнения в жизнеспособности этих обещаний возросли еще при Байдене», — уточнило агентство.

Reuters: Европейские лидеры обеспокоены заключением сделки без учета их интересов

Международное агентство Reuters отметило, что лидеры европейских стран выразили беспокойство из-за того, что быстро заключенное соглашение между Россией и США не будет учитывать их интересов. Как пишет агентство, такой исход может негативно сказаться на безопасности стран Европейского союза.

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

При этом в статье подчеркивается, что Саудовская Аравия, выступившая площадкой для проведения российско-американских переговоров, отметила стремительность США в желании прекратить конфликт на Украине. Агентство обратило внимание на то, что переговоры прошли менее чем через месяц после вступления Трампа в должность президента и через шесть дней после его телефонного разговора с Путиным.

The Washington Post: Переговоры приведут к неблагоприятному для Киева результату

Американская газета The Washington Post также отметила, что США отказались от принципа не вести переговоров с Россией без участия украинской стороны. «Такой подход приведет к заключению соглашения [об окончании конфликта], результат которого будет неблагоприятен для Киева», — подчеркнула газета.

The Washington Post предположила, что переговоры в Эр-Рияде вызвали глубокое беспокойство в Киеве. Как считает издание, американские чиновники чувствуют себя слишком комфортно, обсуждая судьбу Украины без ее представителей

Anadolu: Российские дипломаты знают, как добиться максимального преимущества

Турецкое государственное агентство Anadolu, в свою очередь, отметило, что Москва хорошо подготовилась к переговорам. «Кремль собирает команду опытных дипломатов, которые хорошо знают, как добиться максимального преимущества», — отметило издание.

В материале подчеркивается, что российская сторона выдвигает масштабные требования, в то время как на самом деле ей нужно намного меньше. Такая стратегия позволяет продемонстрировать другим участникам международных отношений силу российской стороны и тем самым добиться соблюдения российских интересов, считает Anadolu.

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Der Spiegel: Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде играли мускулами

Немецкий журнал Der Spiegel назвал переговоры между Россией и США игрой мускулами, имея в виду демонстрацию силы и устойчивой позиции каждой из сторон. «Госсекретарь США Рубио положительно оценил первые переговоры с Россией. Однако следующие их этапы должны стать более значимыми», — говорится в материале.

Как считает Der Spiegel, российско-американские переговоры могут стать первым шагом к миру на Украине. Однако, несмотря на долгожданный дипломатический контакт, стороны остались сдержаны в формулировке выводов переговоров, подчеркнуло издание.