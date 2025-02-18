Российская делегация покинула Саудовскую Аравию после переговоров с США

Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США. Об этом сообщает Reuters.

Представители России и США обсуждали вопросы двусторонних отношений на протяжении 4,5 часов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что на переговорах был объявлен 15-минутный перерыв, после которого стороны вернулись к обсуждению повестки дня.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров оценил разговор с представителями США в Саудовской Аравии был, назвав его очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга.

Кроме того, Лавров договорился с госсекретарем США Марко Рубио создать команды для начала работы по переговорам о завершении конфликта на Украине.