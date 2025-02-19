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04:59, 19 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыта реакция Зеленского на переговоры в Эр-Рияде

Рогов заявил об истерике Зеленского от встречи делегаций России и США в Эр-Рияде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на встречу делегаций России и США в Эр-Рияде. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что переговоры в столице Саудовской Аравии вызвали у Зеленского истерику. По его словам, это подтвердили близкие к украинскому лидеру источники.

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«Зеленский зол на администрацию [президента США Дональда] Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев», — заявил он.

По итогам переговоров в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России.

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