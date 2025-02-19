Россиянина приговорили к реальному сроку за похищение сотового телефона

В ЯНАО суд приговорил мужчину к году колонии за похищение сотового телефона

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил жителя Тюменской области к году колонии строгого режима за похищение сотового телефона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Ранее он уже был судим.

По версии следствия, в мае 2024 года осужденный был на станции в городе Тарко-Сале, где попросил мобильный телефон у мужчины, чтобы позвонить. После звонка гаджет он не вернул и скрылся.

Ранее в Красноярском крае 37-летний мужчина напал на 35-летнюю женщину-почтальона и похитил сумку с пенсиями.