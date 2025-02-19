Сын Трампа призвал «не тыкать дракона в глаз» без необходимости

Дональд Трамп-младший о КНР: не стоит тыкать дракона в глаз без необходимости

США должны быть готовыми ответить на военные вызовы со стороны Китая, но быть открытыми для диалога с Пекином. Об этом сын американского президента, предприниматель Дональд Трамп-младший написал в статье для портала Human Events.

Трамп-младший призвал Конгресс поддержать на высокопоставленный пост в Пентагоне кандидатуру Элбриджа Колби, занимавшего должность заместителя помощника министра обороны по стратегии и развитию сил с 2017 по 2018 год во время первого президентского срока его отца. По словам сына республиканца, Колби является сторонником внешнеполитической стратегии «Америка прежде всего», поддерживаемой самим Трампом и его сторонниками.

«Он утверждает, что мы должны сосредоточить наши военные силы — истощенные из-за невнимания и разбазаривания [экс-президента Джо] Байдена — на Китае. Но в то же время он поддерживает моего отца в его открытости к переговорам с [председателем КНР] Си Цзиньпином и избегании того, чтобы без необходимости тыкать дракону в глаз», — говорится в тексте.

Предприниматель подчеркнул, что от баланса сил с Китаем больше всего выиграет народ США, которому удастся избежать войны из-за подхода Колби к внешней политике. Трамп-младший также заявил, что бывший заместитель помощника министра обороны поддерживает подход новой американской администрации к конфликту на Украине и хочет, чтобы боевые действия прекратились.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что ввел против Китая рекордные импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов.