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08:21, 19 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на сватовско-кременском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись у Невского и Новолюбовки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Невского и ухудшили положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новолюбовки. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Невское нашим войскам на некоторых участках удалось улучшить тактическое положение и занять более выгодные рубежи и позиции», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что часть Новолюбовки уже занята российскими войсками.

Ранее Марочко оценил потери ВСУ в границах ЛНР за последнюю неделю. По его словам, с 8 по 14 февраля потери украинской армии составили порядка 5,4 тысячи бойцов.

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