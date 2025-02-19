В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на сватовско-кременском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись у Невского и Новолюбовки

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Невского и ухудшили положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новолюбовки. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Невское нашим войскам на некоторых участках удалось улучшить тактическое положение и занять более выгодные рубежи и позиции», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что часть Новолюбовки уже занята российскими войсками.

Ранее Марочко оценил потери ВСУ в границах ЛНР за последнюю неделю. По его словам, с 8 по 14 февраля потери украинской армии составили порядка 5,4 тысячи бойцов.